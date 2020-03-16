شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تحظر دخول المسافرين من الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الصومالية، أنها لن تسمح بدخول المسافرين الوافدين من إيران، والصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا إلى أراضيها فى محاولة لإحتواء تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19".
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، الأحد، أن قرار الحظر سيطبق أيضًا على المسافرين الذين مروا على إحدى الدول المتضررة خلال الـ 14 يومًا الماضيين.
كما أوضحت أن الخطوة جاءت بعد العديد من الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لمنع الانتشار المحتمل للفيروس فى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصومال تحظر دخول المسافرين من الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.