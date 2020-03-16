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الصومال تحظر دخول المسافرين من الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الصومالية، أنها لن تسمح بدخول المسافرين الوافدين من إيران، والصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا إلى أراضيها فى محاولة لإحتواء تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، الأحد، أن قرار الحظر سيطبق أيضًا على المسافرين الذين مروا على إحدى الدول المتضررة خلال الـ 14 يومًا الماضيين.

كما أوضحت أن الخطوة جاءت بعد العديد من الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لمنع الانتشار المحتمل للفيروس فى البلاد.

 

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