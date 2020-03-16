شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تلغى جميع النشاطات الثقافية والفنية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الثقافة الموريتانية، الأحد، توقيف كافة الأنشطة الثقافية والفنية على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية - أن القرار يدخل فى إطار المرحلة الثانية من استراتيجية الحكومة الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار هذا الوباء.

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وأوضح البيان أن الوزارة قررت إلغاء كافة التراخيص الممنوحة سابقا للنشاطات الثقافية والفنية وتأجيل المهرجانات والنشاطات الثقافية والفنية إلى إشعار آخر والعمل على بث الطمأنينة بين المواطنين وحثهم على ضرورة الحيطة والالتزام بالتعليمات الصحية.

يشار إلى أن موريتانيا سجلت يوم الجمعة الماضى أول حالة كورونا لنمساوى يعمل فى شركة الذهب شمال البلاد وصل نواكشوط قادما من بلاده.