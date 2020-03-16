دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تحمل هاتف سامسونغ؟ هكذا تحمي نفسك من كورونا

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تقديمها خدمة جديدة لمستخدميها والتي تتيح تعقيماً مجانياً لهواتفها الذكية في 19 دولة حول العالم، كوسيلة لمكافحة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

سامسونغ تقدم خدمة جديدة لحاملي هواتفها الذكية لمكافحة كورونا

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الخدمة التي أطلقتها سامسونغ تحت اسم Galaxy Sanitizing توفر لحاملي هواتفها الذكية التعقيم المجاني لأجهزتهم في مراكز الخدمة الرسمية ومتاجر تجربة سامسونغ في دول معينة، وذلك لمكافحة فيروس كورونا الشرس.

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تعقيم مجاني لأجهزة سامسونغ للوقاية من كورونا

ووفقاً للشركة الكورية الجنوبية، فإن عملية تعقيم الأجهزة تعتمد على الأشعة فوق البنفسجية، ولا تعتمد على أي مواد كيميائية، حيث تستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقوم بقتل 99.9% من الجراثيم الموجودة على الجهاز.

وقالت سامسونغ أن عملية التعقيم المجانية يمكن القيام بها على هواتف غالاكسي وكذلك الساعات الذكية والسماعات التي تُصنعها الشركة الكورية الجنوبية.

كما أكدت أنها قامت باختبار أجهزة التعقيم بعناية، من أجل التأكد أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهواتف الذكية.

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أين يمكنك تعقيم هاتفك السامسونغ؟

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن الدول التي تتواجد فيها حالياً خدمة تعقيم الهواتف هي: الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

وأضافت أنه من المقرر أن تتوسع في تقديم هذه الخدمة لتشمل دولاً أخرى خلال الفترة المقبلة.

كيف تكافح سامسونغ فيروس كورونا؟

وتأتي هذه الخدمة من شركة سامسونغ تزامناً مع انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم، ومحاول تجنب الإصابة به من خلال الالتزام بقواعد النظافة العامة، والتي تتضمن تنظيف الأجهزة الذكية التي يتعامل معها المرء بشكل مستمر.المزيد:

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