كورونا يقارب بين الإمارات وإيران

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نصر المجالي: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الخارجية والتعاون الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية في مكافحة وباء فيروس (كورونا).
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، إن وزير الخارجية والتعاون الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان عبر خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعاطف بلاده وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية في مكافحتهم فيروس كورونا الجديد.
وأضافت الخارجية الإيرانية أن ظريف "خلال الاتصال عبر عن تقديره لإعلان الإمارات تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الفترة، واصفا مسألة كورونا بـأنها قضية عالمية تتطلب التصميم والتعاون والمساعدة بين جميع دول العالم لهزيمته".
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