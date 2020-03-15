دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث مايكروسوفت الأخير لنظام Windows 10 يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء ظهر على التقنية بلا حدود.

أدت تحديثات مايكروسوفت الأخيرة لنظام تشغيل Windows 10 إلى تسجيل المستخدمين العديد من الشكاوى نظراً للمشاكل التي تظهر بعد التحديث والتي تؤدي إلى تحول الشاشة إلى اللون الأزرق.

جاء تحديث مايكروسوفت الشهري الأخير لنظام تشغيل Windows 10 بمشاكل واضحة لدى بعض المستخدمين، وذلك وفقاً للتقارير التي ظهرت على Windows Latest، حيث أكد بعض المستخدمين على تحول الشاشة إلى اللون الأزرق، بينما أشار البعض إلى جانب مشكلة في تثبيت التحديث، بينما أشار البعض إلى تراجع آداء أجهزة الحاسب بعد التحديث.

أشار بعض من المستخدمين إلى أن تحديث Windows 10 في الإصدار رقم KB4540673، كان السبب الرئيسي في ظهور الكثير من المشاكل في الأجهزة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى تعطل وإنهيار النظام بشكل كامل.

ولقد واجهت مايكروسوفت بعض المشكلات الواضحة خلال تحديثها السابق لنظام Windows 10 تشغيل في الإصدار رقم KB4535996، كما أكدت مايكروسوفت على إطلاق تصحيح في منتصف شهر مارس لمعالجة المشاكل.

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من جانب أخر قدمت عملاق البرمجيات تحديث KB4532441 لجميع المستخدمين والذي أدي إلى ظهور المشاكل في النظام، ومن ثم أزالت مايكروسوفت التحديث وقدمت إعتذار للمستخدمين.

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت تصحيح جديد لنظام Windows 10 لمعالجة ثغرة SMBV3 الأمنية بشكل سريع، حيث يأتي التصحيح في الإصدار رقم KB4551762.

المصدر

هذا الموضوع تحديث مايكروسوفت الأخير لنظام Windows 10 يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء ظهر على التقنية بلا حدود.