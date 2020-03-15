العاهل المغربي يوجه بإنشاء صندوق خاص لمواجهة "كورونا"

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365



وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة بلاده إلى إنشاء "صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا".



وأفاد الديوان الملكي بالمغرب في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، أن هذا الصندوق "ستوفر له اعتمادات بمبلغ 10 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية".



وسيدعم الصندوق أيضا "الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".



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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المغرب، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيها، حتى أجل غير مسمى، لمنع تفشي الفيروس، الذي سجل 10 حالات جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 28، بينهم وزير النقل عبد القادر عمارة.



وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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