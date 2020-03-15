الأردن.. مصرع سجينين في احتجاجات على وقف الزيارة بسبب كورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأحد، مصرع نزيلين في أحد سجون المملكة، شمالي البلاد، جراء "التدافع والسقوط"، في أعمال شغب واحتجاجات على قرار وقف الزيارات بسبب فيروس كورونا.

والسبت، أعلنت الحكومة الأردنية، مجموعة إجراءات لمواجهة الفيروس، من بينها وقف زيارة السجون من الأحد وحتى إشعار آخر.

ونقل بيان للأمن العام عن متحدثه، المقدم عامر السرطاوي، أن قوات الأمن سيطرت على أعمال شغب قام بها عدد من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل إربد (شمال)، احتجاجاً على قرار منع الزيارة لمدة أسبوعين.

وحسب المصدر ذاته، أوضح السرطاوي بأنه جرى نقل النزيلين للمستشفى بعد إصابتهما نتيجة التدافع والسقوط داخل المركز، وما لبثا أن فارقا الحياة.

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وأضاف "القوة الأمنية ما زالت تتواجد في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام وإتمام السيطرة داخل المركز".

وأعلن الأردن في وقت سابق، الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة للفيروس، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.





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