السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118

الرياض / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد إلى 118.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تضم 3 لمقيمين من الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والإسبانية، و5 لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، و7 حالات لمواطنين قادمين من إسبانيا وبريطانيا وإيران والعراق ومصر وسويسرا.
وأشارت أن "العدد الإجمالي للإصابات وصل 118، تعافت منه 3 حالات، مع وجود باقي المصابين في العزل الصحي".
وفي وقت سابق الأحد، قررت السعودية اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة كورونا، تشمل إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، بحسب إعلام رسمي.
وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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