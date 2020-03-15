"كورونا" يغلق الأسواق والمجمعات التجارية في السعودية

الرياض / الخليج 365



قررت السلطات السعودية، الأحد، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا الذي تسلل للبلاد، تشمل إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية مع استثناءات، حسب إعلام رسمي.



وأفادت قناة الإخبارية السعودية (رسمية)، أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت بإغلاق الأسواق الشعبية والأنشطة الترفيهية في المجمعات.



وأوضحت أن أمانتي جدة (غرب) والعاصمة الرياض قررتا إغلاق المجمعات التجارية والمولات باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

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وقررت العاصمة أيضا منع المأكولات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم خدمات المطاعم والمقاهي على طلبات السيارات والتوصيل، ومنع التجمعات في الأماكن العامة "المفتوحة والمغلقة" بما فيها الحدائق.



ووفق إحصاءات رسمية، سجلت السعودية، 103 إصابات بكورونا.



وسبق أن اتخذت الرياض إجراءات احترازية، ضد "كورونا"، شملت تعليق رحلات طيران، وتعطيل مؤقت لأداء العمرة.وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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