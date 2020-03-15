كورونا.. 83 إصابة جديدة في 5 دول عربية

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفعت أعداد مصابي فيروس كورونا، مساء الأحد، في قطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن وتونس، حسب إعلانات رسمية.

في قطر، قالت وزارة الصحة في بيان، إن هناك "64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401".

فيما قالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنه تم رصد 12 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.

فيما أعلنت وزارة صحة سلطنة عمان، في بيان، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس أيضا، لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي.

وأضافت: "يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة، 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين".

كما أعلن الأردن، الأحد، 4 إصابات جديدة، لترتفع عدد الحالات إلى 10، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها.

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جاء ذلك وفق تصريحات متلفزة لوزير الصحة الأردني سعد جابر، والذي أعلن أيضاً عن هروب مصاب أردني قبل إدخاله إلى العزل الصحي‎

وأعلن الأردن في وقت سابق الأحد، تسجيل 6 حالات جديدة للفيروس، لـ 4 سياح فرنسيين ومواطنيين اثنين.

وفي تونس، أعلنت نصاف بن علية مديرة الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 20، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وأوضحت بن علية في مؤتمر صحفي، أن الحالتين قادمتان من فرنسا، إحداهما في ولاية القيروان (وسط) والثانية في العاصمة تونس.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.‎

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