العراق... إصابة 9 محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن ببغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الأحد، أن 9 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد.

وقال المصدر الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة، للأناضول، إن "الفرق الصحية سجلت مساء اليوم 9 إصابات وحالات اختناق بين صفوف المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، إثر تعرضهم لقنابل مسيلة للدموع".

بدوره، قال مصدر في الشرطة العراقية، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن "قوات الأمن منعت عددا من المتظاهرين من الاقتراب من الحواجز الأمنية في ساحة الخلاني".

Advertisements

وأضاف بأن المتظاهرين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع.

والأحد، قتل 3 متظاهرين وأصيب 44 آخرون بجروح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في ذات الساحة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.