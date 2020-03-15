تونس تنشئ صندوق مساهمات وطني لمكافحة "كورونا"

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365



أعلنت الحكومة التونسية، الأحد، إنشاء صندوق مساهمات وطني، لمكافحة فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.



وجاء في بيان لوزارة المالية، اليوم، أن موارد الصندوق "ستخصص لدعم جهود الدولة، في الوقاية من انتشار الوباء العالمي، والحد من تداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي".



ووفق البيان "سيكون بإمكان المواطنين والمسؤولين ورجال الأعمال والمؤسسات العاملة في البلاد وخارجها، التبرع للصندوق"، الذي لم يعلن حتى الآن عن آلية عمله والأولويات التي سيعمل عليها.



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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة التونسية في مؤتمر صحفي، ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 20، بعد تسجيل حالتين جديدتين.



ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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