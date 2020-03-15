ظريف يبحث مع نظيريه الإماراتي والأذري مكافحة "كورونا"

طهران/ محمد قورشون/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الأحد، مع نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والأذري إلمار محمدياروف، قضية مكافحة فيروس" كورونا".
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، حسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.
ووفق البيان، قدم ظريف الشكر لبن زايد على تقديم الإمارات مساعدات لإيران في إطار مكافحة الفيروس.
وأشار ظريف إلى أن هذه الظاهرة تهم العالم بأسره، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الدول لتحقيق النجاح في مواجهة الوباء.
وفي اتصاله مع نظيره الأذري أشار ظريف إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران تعيق جهودها في الحد من انتشار كورونا.
والأحد، ارتفعت وفيات "كورونا" في إيران إلى 724، إثر تسجيل 113 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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