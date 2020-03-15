شرطة الشرقية تلقي القبض على جانٍ قتل مواطنًا

صحيفة الخليج الالكترونية ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية – بفضل الله – القبض على أحد الجناة بعد قتله مواطنًا والهروب من موقع الحادثة . وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه نتيجة لخلاف بين الجاني والمجني عليه فقد ضربه بأداة حديدية على رأسه وفي أماكن متفرقة من جسمه، ومن ثم أضرم النار بالمركبة وبداخلها المجني عليه، وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة النعيرية، وجرى إيقافه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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