خلال يوم واحد .. سويسرا تسجل 1000 إصابة بفيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات السويسرية اليوم الأحد، تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين إلى 2200، فيما تم تأكيد 14 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.
ودعا وزير الصحة السويسري آلان بيرسيت، إلى “عدم الاستسلام للخوف”، حاثا المواطنين على الحفاظ على الهدوء والتآزر لمواجهة الفيروس.
يذكر أن منتوجات العديد من المتاجر ومراكز التسوق في البلاد نفذت بعد الإعلان عن تدابير مشددة لمواجهة التفشي يوم الجمعة الماضي.
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