ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في قطر إلى 401 مصابًا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة العامة بقطر ، عبر موقعها الإلكتروني، عن تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19). وأوضحت الوزارة ، أنه بذلك ارتفع أعداد الإصابات في قطر بالفيروس التاجي، إلى 401 حالة إصابة.

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