الإمارات ترصد 12 حالة جديدة لـ”كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها سابقاً، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وقالت الوزارة: إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من: جنوب إفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند.
وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.
من جانبها، أعلنت الكونغو عن رصد أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” لرجل عاد إلى البلاد من باريس في أول مارس.
وذكرت الحكومة في بيان أن المريض البالغ من العمر 50 عاماً يرقد في حالة مستقرة، وجرى عزل زوجته وابنته.
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