إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
خلصت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” الجديد، إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.
جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
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