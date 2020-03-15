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العراق يعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد بسبب المخاوف من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة العراقية فى بيان اليوم الأحد، إن العراق علق كل الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى 24 مارس في خطوة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد فرضت في وقت سابق اليوم الأحد حظر التجول في العاصمة بغداد خلال نفس الفترة.

وتأكدت حتى الآن ما لا يقل عن 110 حالات إصابة بالفيروس في العراق وتوفي عشرة أشخاص بسبب هذا الفيروس.

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