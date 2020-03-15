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المغرب يعلن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن السلطات في المغرب، أعلنت عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأحد تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.

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كما ألغى المغرب مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب اليوم الأحد دورته التاسعة عشرة والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو حزيران.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.

ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنويا ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.

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