شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة للحكومة العمانية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد - 19) في سلطنة عمان، عدة قرارات خلال اجتماعها الثانى الذى انعقد منذ قليل بمقر وزارة الداخلية، وقررت اللجنة العليا ما يلى:

- وقف دخول غير العمانين عبر جميع منافذ السلطنة باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون.

- إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة.

- إيقاف صلاة الجمعة بمساجد السلطنة.

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- وقف المناسبات الاجتماعية من أعراس وعزاء.

- الحجر الصحى على كل المسافرين القادمين للسلطنة بالإضافة للعمانيين. وتبدأ القرارات ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت اللجنة العليا عقدت اجتماعها الثاني، مساء اليوم الأحد، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أعضاء اللجنة.

وأعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لمقيم ويتلقى العلاج بالمستشفى حالياً، ليرتفع العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة إلى 21 حالة، منهم 18 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحى حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.