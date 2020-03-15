شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تفرض حظر التجول فى بغداد من 17 وحتى 24 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن الحكومة العراقية تفرض حظر التجول فى بغداد اعتبارٱ من 17 مارس وحتى 24 مارس مع استثناء البضائع من الحظر.

وقررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتى (أربيل - السليمانية) لـ3 أيام إضافية، فيما أمهلت الأهالى اليوم وغدًا الاثنين، للعودة للإقليم أو غلق المنافذ الحدودية، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أنه تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتى أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12:00 من ليلة 15 - 16 مارس الجاري، وأيضًا إيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتبارًا من الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تخويل المحافظين سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى، منوهة بأن آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ (برويزخان - حاج عمران - إبراهيم خليل - باشماخ) بالشروط المعلنة سلفًا.

ووجه رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلان حالة الطوارئ 30 يوما فى جميع أنحاء البلاد، جاء ذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية ، وقررت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بسبب فيروس كورو