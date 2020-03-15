شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: هروب مصاب بفيروس كورونا قبل دخوله العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن وزير الصحة الأردنى، قال إن مصاب بفيروس كورونا هرب قبل دخوله العزل.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن إصابة أخرى مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد لسيدة عراقية مقيمة فى الأردن وقدمت من الخارج، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تأكيد 6 إصابات صباح اليوم، و بذلك يرتفع عدد المابين إلى 7 حالات مؤكدة.

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يشار إلى، أن الأردن أعلنت أمس السبت مجموعة إجراءات وقرارات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين، فيما شملت الإجراءات تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد لمدة أسبوعين، وحظر التجمعات فى المناسبات الاجتماعية والمساجد والكنائس، والنشاط الرياضي، وإغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، على أن يلتزم المواطنون منازلهم قدر الإمكان.

قال وزير الصحة الأردنى، إن بلاده سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وأعلنت المملكة من قبل عن حالة إصابة واحدة بالفيروس. واتخذت إجراءات لمكافحة انتشاره أمس السبت بما شمل قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء.