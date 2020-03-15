شركة سامسونج تعلن عن خدمة جديدة لتنظيف وتعقيم الهواتف الذكية مجانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج عن خدمة جديدة لتنظيف وتعقيم الهواتف الذكية مجانا، في مسعى لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



يأتي ذلك في الوقت الذي يشجع خبراء الصحة الناس على أن يكونوا أكثر وعيا بالنظافة الشخصية لمكافحة تفشي الفيروس القاتل، حسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ويطلق على البرنامج، الذي ذكرت مدونة سامسونج "سام موبايل" (SamMobile) في وقت سابق خدمة "تعقيم جالاكسي" (Galaxy Sanitizing).

وليس من الواضح على وجه التحديد موعد إطلاق البرنامج، لكن موقع الدعم الماليزي لشركة سامسونج يشير إلى أنه ربما أطلق في 13 مارس/آذار الجاري.

وقالت شركة سامسونج إنها ستقوم بتعقيم هاتفك باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم والبكتيريا تماما مثل جهاز "صابون الهاتف" الذي طرحته شركة PhoneSoap لتعقيم الهواتف من البكتيريا.

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وتقول الشركة إنها اختبرت المنتجات التي ستستخدمها لتعقيم الأجهزة للتأكد من أنها آمنة ولن تتلف هاتفك الذكي، كما حذرت من أن فاعلية عملية التعقيم قد تختلف باختلاف طراز الهاتف.

وتشير صفحة دعم سامسونج إلى أن الخدمة ستكون متاحة في جميع مراكز خدمة سامسونج في ماليزيا لجميع مالكي الأجهزة المحمولة، سواء كان لديك هاتف سامسونج أم لا.

ولم توضح الشركة ما إذا كان هذا يعني أنها ستقوم بتنظيف أجهزة "آيفون" والأجهزة الأخرى التي تصنعها الشركات المنافسة.

ومن المقرر توفير الخدمة في 19 سوقا تشمل الولايات المتحدة والأرجنتين وتشيلي وفيتنام وكرواتيا والدنمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا، وفقا لمدونة "سام موبايل".

بالنظر إلى أننا نلمس هواتفنا الذكية أكثر من 50 مرة يوميا، كما وجدت دراسة نشرت في عام 2018، فإنه من الضروري أن يكون هناك اهتمام متزايد بتعقيم الأجهزة.

وإذا كنت تخطط لتطهير هاتفك في المنزل، حاول استخدام قطعة قماش ناعمة مبللة واحذر تسلل الرطوبة إلى أي فتحات، وتجنب استخدام البخاخات والمنظفات، ولا ترش مواد التنظيف مباشرة على جهازك.

وارتفعت، الأحد، حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجد إلى 5925، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 155 ألفا و604 حالات، بينما تعافى 75 ألفا و595 شخصا.