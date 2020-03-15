شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجه الشكر للكوادر الطبية لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، الشكر إلى فرق العمل والكوادر الطبية بسبب الجهود التي يبذلونها ودورهم في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا.

وعلق بن زايد عبر حسابه على "تويتر"، "كل الشكر والتقدير نوجهه إلى فرق العمل كافة وخاصة الكوادر الطبية في الجهات الاتحادية والمحلية للجهود الاستثنائية التي يبذلونها ودورهم الرئيس والمباشر في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا.. على عاتقهم مسؤولية كبيرة ومن واجبنا جميعا التعاون معهم"



محمد بن زايد

وكانت قناة سكاى نيوز عربية أفادت فى نبأ عاجل لها أن الإمارات سجلت شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أن صحة شعب الإمارات هى الأهم، وأن الدولة تسخر كل مواردها لضمان سلامتهم، موجها الشكر لرجال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفى الجهات الصحية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر :"مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هى الأهم وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".