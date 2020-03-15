شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، فى البلاد وصلت إلى 20 حالة مؤكدة، بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم، وذكرت المديرة العامة للمرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أنه تم تسجيل إصابتين قادمتين من فرنسا أحدهما من ولاية القيروان والثانى من تونس العاصمة.

و كانت وزارة المالية فى تونس، قد أعلنت اليوم الأحد، إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وسجلت تونس، التى تعانى من بنية تحتية سيئة فى القطاع الصحى، 20 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقررت الحكومة فى وققت سابق، حظر الصلاة فى المساجد وإغلاق المقاهى يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

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كانت الرئاسة التونسية، أعربت عن امتنانها للصين؛ لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة فى مكافحة فيروس "كورونا" وتعزيز التدابير الوقائية لتفادى انتشاره.

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان السبت أن الصين أعلنت اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة، تعزيزا للخطوات التى اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشى فيروس "كورونا".

ودعت رئاسة الجمهورية جميع التونسيين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.