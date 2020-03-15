شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتفقد مراكز العزل لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، عدة مراكز للعزل والحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا، وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان اليوم - أن البرهان أطلع على استعدادات وتجهيزات مراكز استقبال الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، ووجه الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية السودانيين.

من جانبه، قال مدير قسم الاستجابة بالادارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الأمين عبد الماجد - فى تصريح صحفى - إن المعسكرات والمناطق التى شملتها الزيارة يمكن أن يُستفاد منها كحجر صحى أو مراكز للعلاج والعزل فى حالة حدوث أى طارئ بخصوص وباء كورونا.

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وأضاف أنه تم خلال الزيارة الوقوف على جاهزية هذه المواقع وتزويدها بكافة الاحتياجات لاستخدامها عند الحاجة إليها.