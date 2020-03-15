شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يشرع فى تعقيم الأماكن العمومية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المغرب حملة تطهير وتعقيم واسعة فى ظل ارتفاع وتيرة تسجيل عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعلى مستوى العاصمة الرباط، أطلق مجلس المدينة برنامجا بمشاركة مختلف المسؤلين المعنيين؛ لتطهير عدد من الأماكن العامة والشوارع، بالإضافة إلى الأسواق التى تعرف توافد العشرات من الزوار بشكل يومي.

وقال لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، إنه فى إطار تدابير مجلس مدينة الرباط لمواكبة تداعيات فيروس (كورونا)، سيتم إجراء العديد من التدابير، من ضمنها حملة اليوم الأحد التى تشمل عملية تدخل كبرى بسوق الجملة للخضر والفواكه.

وأشار نائب عمدة الرباط، فى تصريحات صحفية، إلى أن التوعية والسلوكيات الفردية من بين الاجراءات الأساسية لمواجهة فيروس (كورونا).

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وفى مدينة وجدة، أُطلق صباح اليوم حملة تطهير وتعقيم لعدد من الساحات العامة وسيارات الأجرة ومرافق أخرى، ويرتقب أن تشمل عمليات التعقيم أيضا المقاهى والشوارع بمواد مطهرة بشكل متكرر، حتى لا ينتشر فيروس (كورونا) بين مرتادى هذه الأماكن.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) فى المغرب وصل إلى 28 .