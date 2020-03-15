شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله يعقد سلسلة اجتماعات لمناقشة تطورات كورونا بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن إصابة أخرى مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد لسيدة عراقية مقيمة فى الأردن وقدمت من الخارج، ليرتفع عدد المصابين إلى 7 حالات مؤكدة، ترأس اليوم الملك عبد الله ملك الأردن، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا.



المملكة الأردنية الهاشمية على تويتر

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكى الهاشمى، عبر تويتر، صورا من اجتماع الملك عبد الله، وعلق "جلالة الملك عبدالله الثاني يترأس اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".

وأكد عبد الله، أن هناك تقييم مستمر للتعليم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات، لتطويره وتحديثه، على أن تبقى العملية التعليمية مستمرة، كذلك شدد على ضرورة وجود خطة واضحة بخصوص المخزون الاستراتيجى فى حال تعطلت التجارة الدولية وأغلقت الحدود.

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يشار إلى، أن الأردن أعلنت أمس السبت مجموعة إجراءات وقرارات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

وكانت فضائية "روسيا اليوم"، أفادت نقلاً عن مراسلتها أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى فحص فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن. وأثبتت الفحوصات سلامته.

وذكرت القناة أن الملك توجه إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى أرض الوطن لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطنى.