شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قطر تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ401 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الصحة القطرية سجلت 65 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة الإجمالية 401 حالة.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي بقطر تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملى جنسية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومملكة إسبانيا، بما في ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية: "كما تقرر ضمن نفس الاجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جمهورية السودان سواء لحاملى سمات الدخول أو حاملى تصاريح الإقامة".

وكانت وزارة الصحة القطرية فى وقت سابق عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية في خبر عاجل لها، وكانت قطر أعلنت غلق الصالات الرياضية والسينما والأفراح ومناطق الأطفال خوفا من الفيروس القاتل.