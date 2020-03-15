محمد بن راشد: صحة شعبنا هى الأهم ونسخر موارد الدولة لضمان سلامتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أن صحة شعب الإمارات هى الأهم، وأن الدولة تسخر كل مواردها لضمان سلامتهم، موجها الشكر لرجال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفى الجهات الصحية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر :"مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هى الأهم وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".



محمد بن راشد



محمد بن زايد ومحمد بن راشد

واستمر :"كما نحيي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث وفِي الجهات الصحية والأمنية والبلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها.. أديتم بإخلاص .. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه .. وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة".

وكان الشيخ محمد بن زايد، قد قال عبر حسابه الرسمي بتويتر، :"التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

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وقررت دولة الإمارات العربية المتحدة، "وقفا مؤقتا لإصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، مما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

ولا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار، بحسب البيان.

وقد أعلنت حكومة الإمارات تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين للفترة من 15 وحتى 26 مارس الجاري، قابلة للتجديد، حسبما نشرت روسيا اليوم .