شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم فى الحجر الصحى وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر ، وبذلك يبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 98 حالة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والإطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكترونى والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

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وكانت قناة العربية، قد أفادت فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة الإمارتية خَصصت 100 مليار درهم إمارتي، لدعم المنظومة الصحية من أجل مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قررت اليوم السبت، وقف إصدار كافة التأشيرات مؤقتا، ابتداء من 17 مارس الجارى باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية فى بيان أن هذه الخطوة تأتى "فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، مما يجعل من السفر فى هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة. ولا يسرى القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار، بحسب البيان.