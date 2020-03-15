شكرا لقرائتكم خبر عن المالية التونسية: تأسيس صندوق مقاومة لوباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية التونسية عن تأسيس صندوق مقاومة وباء كورونا المستجد والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وأتاحت وسائل مختلفة للتونسيين فى الداخل والخارج والمؤسسات للتبرع فى حسابات الصندوق، وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أن موارد هذا الصندوق، ستخصص لدعم جهود الدولة فى التوقى من انتشار هذا الوباء والحد من تداعياته على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والصحي.

وقالت وزارة المالية فى تونس اليوم الأحد، إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وسجلت تونس، التى تعانى من بنية تحتية سيئة فى القطاع الصحى، 18 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقررت الحكومة في وققت سابق حظر الصلاة في المساجد وإغلاق المقاهى يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

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كانت الرئاسة التونسية، أعربت عن امتنانها للصين؛ لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة فى مكافحة فيروس "كورونا" وتعزيز التدابير الوقائية لتفادى انتشاره.

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان السبت أن الصين أعلنت اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة، تعزيزا للخطوات التى اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشى فيروس "كورونا".

ودعت رئاسة الجمهورية جميع التونسيين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.