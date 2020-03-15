شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق المراكز التجارية والمولات باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، وضمن الإجراءات التي أقرتها، منعت السعودية تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهى والسماح بخدمات التوصيل، كما أعلنت منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق.

وأمرت أمانة منطقة الرياض ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، بإغلاق المجمعات التجارية، وإيقاف جميع الأنشطة، بما فى ذلك المطاعم باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، و منع الأكل و الشرب بالمطاعم العامة و المقاهى، و السماح فقط بخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

كما أمر أمير مكة بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات. من جانبها، حثت وزارة الصحة السعودية كافة المواطنين والمقيمين فى المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا. Advertisements

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، فى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمى بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية فى المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.

وشددت الأمانة، على جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التى تتضمن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسى بالمعقمات بعد كل استخدام ،وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، توفير مواد تعقيم للزبائن.

فيما تم، إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق وتعقيمها بصفة مستمرة والتى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين فى هذه المراكز , كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها ، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة " تراك فود " بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات .

وأوضحت أمانة الرقية، أنها شكلت فرقا مختصة من جميع الإدارات المعنية فى الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، لافتاً إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة فى المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، مشددا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى فى أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.