شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة عسكرية تونسية تجلى 69 شخصا من العالقين بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل التونسية، أن طائرة عسكرية تونسية وصلت ظهر اليوم الأحد، إلى مطار تونس قرطاج، قادمة من روما وعلى متنها 69 تونسيا، من الذين ظلوا عالقين بمطار العاصمة الإيطالية، وأوضحت الوزارة أنه "من المنتظر وصول طائرة عسكرية أخرى بعد ساعات لإجلاء بقية التونسيين العالقين هناك".

وتأتي هذه الخطوة، بعد توقف رحلات الخطوط التونسية من وإلى روما، وذلك تنفيذا للإجراءات التي قررتها الحكومة، في إطار الخطة الوطنية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

ودعت وزارة النقل التونسية، اليوم الأحد، جميع شركات النقل الجوى العاملة على الوجهة الفرنسية، من وإلى المطارات التونسية، إلى الانطلاق بصفة عاجلة فى عملية إجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين وذلك فى إطار تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا".

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وأوضحت الوزارة- فى بيان اليوم - أنه بالنسبة إلى الرحلات انطلاقا من المطارات التونسية (تونس وجربة والمنستير) تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بفرنسا والمتواجدين حاليا بتونس، أما بالنسبة إلى الرحلات إنطلاقا من المطارات الفرنسية (باريس، مرسيليا، ليون، نانت)، تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بتونس والمتواجدين حاليا بفرنسا.

وأكدت الوزارة، أنه تعين على المسافرين المعنيين إظهار بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل، مشيرة إلى أن شركة الخطوط التونسية، تشرع ابتداء من اليوم فى تسيير رحلتى إجلاء واحدة من مطار جربة جرجيس الدولى والثانية من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، فى اتجاه مطار باريس أورلي، فيما ستتولى بقية شركات النقل الجوي، الانطلاق فى رحلات الإجلاء، بداية من غدا الإثنين.