شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل التونسية تدعو إلى سرعة إجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة النقل التونسية، اليوم الأحد، جميع شركات النقل الجوى العاملة على الوجهة الفرنسية، من وإلى المطارات التونسية، إلى الانطلاق بصفة عاجلة فى عملية إجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين وذلك فى إطار تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا" ، وأوضحت الوزارة- فى بيان اليوم - أنه بالنسبة إلى الرحلات انطلاقا من المطارات التونسية (تونس وجربة والمنستير) تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بفرنسا والمتواجدين حاليا بتونس، أما بالنسبة إلى الرحلات إنطلاقا من المطارات الفرنسية (باريس، مرسيليا، ليون، نانت)، تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بتونس والمتواجدين حاليا بفرنسا.

وأكدت الوزارة، أنه تعين على المسافرين المعنيين إظهار بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل، مشيرة إلى أن شركة الخطوط التونسية، تشرع ابتداء من اليوم فى تسيير رحلتى إجلاء واحدة من مطار جربة جرجيس الدولى والثانية من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، فى اتجاه مطار باريس أورلي، فيما ستتولى بقية شركات النقل الجوي، الانطلاق فى رحلات الإجلاء، بداية من غدا الإثنين.

قالت وزارة المالية فى تونس اليوم الأحد، إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

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وسجلت تونس، التى تعانى من بنية تحتية سيئة فى القطاع الصحى، 18 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقررت الحكومة في وققت سابق حظر الصلاة في المساجد وإغلاق المقاهى يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.