شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: لم يرد أى طلب من رئيس الجمهورية لإعلان الطوارئ بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عدم تلقى أى طلب مشترك من رئيسى الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وقال المكتب - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى لم يرده حتى الآن طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

يشار الى، أن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء أعلنا، اليوم الاحد، توجيه رسالة إلى رئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً.

وكانت عدد من المحافظات العراقية، أعلنت فرض حظر على التجوال فيها وذلك كاجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى أمس 110 إصابات بينها 10 وفيات و24 حالة تعاف بحسب وزارة الصحة.

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قررت وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتى (أربيل - السليمانية) لـ3 أيام إضافية، فيما أمهلت الأهالى اليوم وغدًا الاثنين، للعودة للإقليم أو غلق المنافذ الحدودية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أنه تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتى أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12:00 من ليلة 15 - 16 مارس الجاري، وأيضًا إيقاف التنقل بين الأقضية فى المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتبارًا من الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تخويل المحافظين سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى، منوهة بأن آخر موعد لعودة مواطنى إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية فى منافذ (برويزخان - حاج عمران - إبراهيم خليل - باشماخ) بالشروط المعلنة سلفًا.