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ملك الأردن عبد الله الثانى يجرى فحص كورونا فور عودته لبلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "روسيا اليوم"، نقلاً عن مراسلتها  أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى فحص ، اليوم الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن. وأثبتت الفحوصات سلامته.

وذكرت القناة أن الملك توجه إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى أرض الوطن لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطني.

 

 

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