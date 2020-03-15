شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن عبد الله الثانى يجرى فحص كورونا فور عودته لبلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "روسيا اليوم"، نقلاً عن مراسلتها أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى فحص فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن. وأثبتت الفحوصات سلامته.
وذكرت القناة أن الملك توجه إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى أرض الوطن لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطني.
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