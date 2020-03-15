كورونا.. بنوك لبنان تغلق أبوابها أسبوعين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت جمعية مصارف لبنان، الأحد، غلق فروعها كافة في السوق المحلية اعتبارا من الإثنين، وحتى 29 مارس/آذار الجاري، انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بإعلان "التعبئة العامة"، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الجمعية، في بيان، إنها ستوفر لعملائها خلال فترة الإقفال المؤقت، الخدمات المصرفية الأساسية منها خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية عبر أجهزة الصراف الآلي، وخدمة بطاقات الدفع كافة.

يأتي القرار، بعد تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، قال فيها إن "الحالة الراهنة تؤلف حالة طوارئ صحية، تستدعي إعلان التعبئة العامة في جميع المناطق".

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وذكرت الجمعية في بيانها، أنها "ستؤمن الرواتب المحولة إلى المصارف في حسابات عملائها، وسحب هذه الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي".

وزادت: "سيتم تأمين مراكز محددة في كل قضاء، لتلبية العمليات التجارية الملحة، وذلك لتسهيل عمليات التجارة الداخلية الخارجية، إضافة إلى تأمين عمليات الخزينة المتعلقة بالتجارة الخارجية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 99 حالة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل الا عند الضرورة القصوى.

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