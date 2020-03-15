عاهل الأردن يجري فحص "كورونا" إثر عودته من الخارج

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، فحص فيروس كورونا، فور عودته إلى البلاد من زيارة خاصة، حسب موقع تابع للجيش.

ونقل موقع "هلا أخبار"، عن مصدر لم يسمه، أن "الملك عبد الله، أجرى الفحص فور عودته للمملكة، حسب الإجراءات المتبعة وأن النتيجة جاءت سلبية، وأنه يتمتع بالصحة التامة".

وعاد عاهل الأردن إلى البلاد، الأحد، بعد زيارة خاصة في الخارج، لم تعرف وجهتها، بدأها الأربعاء، وفور عودته ترأس اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

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وأعلن الأردن في وقت سابق، الأحد، تسجيل 6 حالات جديدة للفيروس، لـ 4 سياح فرنسيين ومواطنيين أردنيين، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.