لبنان يعلن "التعبئة العامة" لمواجهة "كورونا"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الأحد، التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية، لمواجهة فيروس "كورونا".

وعقب انتهاء اجتماع للمجلس، في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، قال الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر: "نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطُلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع، الذي يستدعي حالة طوارئ صحية".

وأضاف الأسمر أن رئيس البلاد، ميشال عون، اعتبر أن "الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، فيما رأى رئيس الحكومة حسان دياب، أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية".

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 99.

وناشدت الوزارة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الجهات المعنية والتزام المنزل، إلا عند الضرورة القصوى.

وحتى الأحد، أصاب كورونا نحو 158 ألف شخص في 155 دولة وإقليما، توفى منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.