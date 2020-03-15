السيسي وحميدتي يبحثان العلاقات الثنائية والهجرة غير النظامية

الخرطوم/الخليج 365

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في القاهرة، الأحد، العلاقات الثنانية، وقضايا الهجرة غير النظامية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس السيادة، في بيان، أن اللقاء حضره مدير المخابرات العامة السوداني، جمال عبد المجيد، وبحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف أن اللقاء بحث أيضًا العلاقات الاستراتيجية، وقضايا الهجرة غير النظامية، وجهود الحكومة السودانية لاستكمال إحلال السلام.

وإحلال السلام وتحسين الأداء الاقتصادي هما أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

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وذكرت تقارير إعلامية سودانية أن مباحثات حميدتي مع المسؤولين المصريين ستركز على ملف سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء على نهر النيل)، إضافة إلى ملفات أمنية واقتصادية مشتركة.

ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

ووصل حميدتي، القاهرة، السبت، بعد أسبوع من محاولة اغتيال رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، عبر استهداف موكبه في العاصمة الخرطوم بعبورة ناسفة، الإثنين 9 مارس/آذار الجاري، والتي لا تزال التحقيقات جارية بشأنها.

كما تأتي الزيارة عقب زيارة مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، للخرطوم، الإثنين 9 مارس/آذار الجاري، حيث التقى كلًا من حميدتي ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.