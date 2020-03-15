كورونا.. المغرب يغلق مجاله الجوي حتى إشعار آخر

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلن المغرب الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيها، حتى أجل غير مسمى، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن “المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين إلى إشعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق من الأحد ، أعلن المغرب، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 28.

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وأعلن المغرب، مساء السبت، إصابة وزير النقل عبد القادر عمارة بفيروس "كورونا" بعد عودته من دولة أوروبية.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و984، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.