كورونا.. قطر ترسل أول دفعة من المساعدات الطبية العاجلة لإيران

الدوحة / الخليج 365

أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي) إرسال الحزمة الأولى من المساعدات الطبية العاجلة إلى إيران لمواجهة وباء كورونا.

وذكر بيان عن الصندوق، وصل الخليج 365، أن "الحزمة الأولى من المساعدات اشتملت على نحو 6 أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية".

وشدد البيان أن "الدوحة ستظل مساندة لكافة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الوباء الذي يهدد المجتمع الدولي كله".

والجمعة، أعلنت الدوحة، إرسالها مساعدات طبية عاجلة إلى طهران، دعما لها في مكافحة الفيروس بتوجيه من من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

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وذكرت الدوحة أن "هذه المساعدات تأتي مساهمة من قطر في مكافحة هذا الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا للعالم بأكمله".

وفي 9 مارس/آذار الجاري، قدمت قطر، مساعدات طبية عاجلة للسلطة الفلسطينية، لمواجهة كورونا، بقيمة 10 ملايين دولار، على شكل معدات وأجهزة طبية.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 6 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.