إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت الهيئة العامة للموانئ إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة وعدة دول، وتعليق السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر بحراً لتلك الدول، ومنع القادمين منها من دخول المملكة، سواءً أكان قدومهم مباشراً أم كانوا بها خلال الأيام الأربعة عشر السابقة لقدومهم.

وتشمل قائمة تلك الدول: دول الاتحاد الأوروبي، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، والعراق، ولبنان، وسوريا، ومصر، وكوريا الجنوبية، والصين، وسويسرا، والهند، وباكستان، وتركيا، وأريتريا، وسريلانكا، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، وجنوب السودان، والفلبين.

ويشمل القرار تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على كافة أنواع السفن التي تصل لموانئ المملكة والقادمين من الدول السابقة مباشرةً أو كانوا بها قبل قدومهم بأربعة عشر يوماً.

واستثنت الهيئة العامة للموانئ من هذا القرار رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مؤكدة أنها أعدت خطة لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا الجديد.