هل تمارس القاهرة ضغوطًا على الكويت لإدخال المصريين؟ وزير الخارجية الكويتي يرد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

استعرض وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إجراءات بلاده، للتعامل مع فيروس كورونا، كما تطرق إلى العلاقة مع مصر، حسبما نقلت سي إن إن عربي.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن العلاقة مع مصر «قوية ولديها خصوصيتها»، نافيًا ممارسة القاهرة ضغوطًا لإدخال المصريين إلى بلاده.

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مقدم بواسطة: أخبارك

«وجاءت تصريحات وزير خارجية الكويت، في غضون حالة من التراشق الكلامي بين عدد من مواطني البلدين على خلفية حملات تحريض عبر تويتر ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا»، حسبما ذكرت CNN.

وأكد وزير خارجية الكويت أن مصر لم تمارس أي ضغوط لإدخال رعاياها إلى بلاده، كما نفى صحة الشائعات حول تعنت الحكومة المصرية تجاه الطلاب الكويتيين «غير صحيحة».