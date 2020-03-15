دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف VIVO V19 قبل الإعلان الرسمي المرتقب في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف VIVO V19 بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، على أن ينطلق الهاتف في سوق الهند، ولقد إستعرضت التسريبات مواصفات الهاتف قبل المؤتمر الرسمي.

قدمت شركة Vivo إصدارها الأول من هاتف VIVO V19 في سوق إندونسيا بتصميم يحاكي Vivo V17، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد في سوق الهند بكاميرة أمامية مزدوجة، كما يأتي بمعالج Snapdragon 712، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف VIVO V19 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، والتي تتميز بجودة عرض FHD بلس، بكثافة عرض 409 بيكسل لكل إنش، مع أبعاد 20:9.

كما يأتي هاتف VIVO V19 بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

Advertisements

ويضم هاتف VIVO V19 كاميرة خلفية بتصميم مستطيل الشكل مع إعدادات رباعية للكاميرة على شكل حرف L، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يتميز الإصدار الخاص بالسوق الهندي من هاتف Vivo V19 بقياسات 159.64 في 75.04 في 8.5مم، مع وزن 186.5جرام، كما يأتي الهاتف بواجهة FuntouchOS 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، ويدعم تقنية الشحن السريع Vivo Flash 2.0 بقدرة 33W، مع منفذ USB C، وبطارية بقدرة 4500 mAh.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف VIVO V19 قبل الإعلان الرسمي المرتقب في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.