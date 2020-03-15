شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عمان وارتفاع إجمالى المصابين إلى 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لمقيم ويتلقى العلاج بالمستشفى حالياً، ليرتفع العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة إلى 21 حالة، منهم 18 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.



بيان الصحة العمانية

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحى حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.



صحة سلطنة عمان

ودعت وزارة النقل فى سلطنة عمان، أصحاب القوارب العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وكتبت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "تدعو الوزارة أصحاب القوارب المفتوحة العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية فى عرض البحر، بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وكانت سلطنة عمان، أعلنت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية اعتبارا من، اليوم الأحد، كما أعلنت تعليق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15اليوم، كما أنها لن تسمح للسفن السياحية بالرسو فى موانئها أثناء تلك الفترة وستعلق الأنشطة الرياضية خلالها.