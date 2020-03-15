شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمدد حظر التجوال فى أربيل والسليمانية 3 أيام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتى (أربيل - السليمانية) لـ3 أيام إضافية، فيما أمهلت الأهالى اليوم وغدًا الاثنين، للعودة للإقليم أو غلق المنافذ الحدودية، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أنه تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتى أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12:00 من ليلة 15 - 16 مارس الجاري، وأيضًا إيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتبارًا من الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تخويل المحافظين سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى، منوهة بأن آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ (برويزخان - حاج عمران - إبراهيم خليل - باشماخ) بالشروط المعلنة سلفًا.

ووجه رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلان حالة الطوارئ 30 يوما فى جميع أنحاء البلاد، جاء ذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية ، وقررت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بسبب فيروس كورونا.

فيما أعلنت محافظة كربلاء فى دولة العراق، اليوم الأحد، فرض حظر التجوال داخلها فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

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وطالب البرلمان العراقي، بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وتعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية منعا لتفشي فيروس كورونا، وفيما انشغل خلال الأيام الماضية فريق يضم سبعة خبراء صينيين بإجراء زيارات للمستشفيات العراقية والحديث مع الخبراء والمسؤولين الصحيين العراقيين للمساعدة في تحسين النظام الصحي لمجابهة فيروس كورونا "كوفيد-19 " في هذا البلد الذي مزقته الحروب.