المغرب يسجل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلن المغرب، الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 28.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، إنه "تم تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 28".

وأعلن المغرب، مساء السبت، إصابة وزير النقل عبد القادر عمارة بفيروس "كورونا" بعد عودته من دولة أوروبية؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 18.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.